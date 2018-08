Il punto sulla Liga - Real-Barça, già duello. Siviglia e Villarreal a secco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo manco due giornate di Liga, visto e considerato che stasera ci saranno i soliti due posticipi del lunedì, in vetta alla classifica ci sono loro, le solite due, acerrime rivali da una vita ormai: Real Madrid e Barcellona. E' curioso il fatto che non siano passati neanche nove giorni di campionato e lassù già ci siano le protagoniste annunciate, da sole. Come se nulla fosse cambiato, invece è tutto diverso. Specie in casa Real Madrid, in cui è cominciata una nuova era, senza Zidane e Cristiano Ronaldo. Sarà un duello bellissimo.

Le partite delle big - Due su due, dunque: Real Madrid e Barcellona anche in trasferta non deludono. Ai blaugrana basta una rete di Dembelé per mettere al tappeto il Valladolid. Il Real Madrid, invece, dopo un inizio in difficoltà sul campo del Girona, proprio in Catalogna, riesce a ribaltare il risultato e alla fine pure a dilagare, con una grande prestazione di Karim Benzema, ben più in forma della scorsa stagione, condita da sole cinque realizzazioni in campionato. Il match che sembrava potesse essere il più interessante della giornata, tra Siviglia e Villarreal, è invece terminato con uno scialbo 0-0, con André Silva per la prima volta a secco dopo la tripletta del debutto. Cade bruscamente il Valencia, che sul campo dell'Espanyol delude ed esce sconfitto 2-0. Un solo punto in classifica per gli uomini di Marcelino, che alla prima avevano pareggiato con l'Atletico Madrid. Gli stessi Colchoneros trovano il primo successo in Liga: a Simeone basta una rete di Griezmann per ottenere i tre punti contro il Rayo Vallecano.

Risultati:

Getafe-Eibar 2-0

LEganes-Real Sociedad 2-2

Alaves-Real Betis 0-0

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Valladolid-Barcellona 0-1

Espanyol-Valencia 2-0

Girona-Real Madrid 1-4

Siviglia-Villarreal 0-0

Classifica:

Real Madrid, Barcellona 6; Siviglia, Espanyol, Real Sociedad, Atletico Madrid 4; Levante*, Huesca*, Athletic Club*, Getafe 3; Celta Vigo*, Leganes, Villarreal, Valladolid, Valencia, Girona, Alaves, Real Betis 1; Eibar, Rayo Vallecano 0.

*una partita in meno