Il punto sulla Liga - Real Madrid a +2 sul Barca, il Getafe riapre la lotta Champions

vedi letture

Real Madrid e Barcellona non vanno più a braccetto in testa alla classifica: è questa la notizia che porta in dote il turno di Liga. Gli uomini di Zidane, pur soffrendo, hanno fatto il proprio dovere battendo per 0-1 l'Espanyol ultimo in classifica e, grazie allo stop dei blaugrana che hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Celta Vigo, si ritrovano ora in vetta alla classifica in solitaria, con due punti di margine sugli eterni rivali. Per quanto riguarda la lotta Champions, invece, convincente vittoria dell'Atletico Madrid che batte 2-1l'Alaves approfittando così del pareggio del Siviglia, 1-1 contro il Valladolid, per prendersi un margine di 4 punti sul quarto posto. Successo importante, in quest'ottica, anche per il Getafe che batte 2-1 la Real Sociedad e si avvicina proprio al Siviglia, ora distante solo due punti. Fondamentale, in ottica Europa, anche il successo del Villareal che riesce ad imporsi per 2-0 contro il Valencia.

Quasi tutto deciso per le retrocessioni - Nelle parti meno nobili della classifica, invece, sembrano ormai spacciate Espanyol, Leganes e Mallorca. La prima, sconfitta dal Real Madrid, dovrebbe fare una vera e propria impresa per salvarsi recuperando ben 10 punti al Celta Vigo mentre per le altre due, battute rispettivamente da Atletico Bilbao (3-1) e dall'Osasuna (2-1) le speranze sono ormai ridotte al lumicino. Ormai salvo, anche se senza la certezza matematica, è l'Eibar che sbanca il campo del Granada vincendo 2-1 e mettendo un margine di sicurezza importante sulla zona retrocessione così come anche il Levante che battendo 4-2 il Betis è ormai al sicuro.

Risultati giornata n. 32

Siviglia-Real Valladolid 1-1

Athletic Bilbao-Maiorca 3-1

Celta Vigo-Barcellona 2-2

Osasuna-Leganés 2-1

Atlético Madrid-Alavés 2-1

Levante-Real Betis 4-2

Villarreal-Valencia 2-0

Granada-Eibar 1-2

Espanyol-Real Madrid 0-1

Getafe-Real Sociedad 2-1

Classifica Liga Santander

1. Real Madrid 71

2. Barcellona 69

3. Atlético Madrid 58

4. Siviglia 54

5. Getafe 52

6. Villarreal 51

7. Real Sociedad 47

8. Valencia 46

9. Athletic Bilbao 45

10. Granada 43

11. Osasuna 41

12. Levante 41

13. Real Betis 37

14. Valladolid 35

15. Eibar 35

16. Alavés 35

17. Celta Vigo 34

18. Maiorca 26

19. Leganés 25

20. Espanyol 25

Prossimo turno - Giornata n.33

martedì 30 giugno ore 19.30

Leganés-Siviglia

Maiorca-Celta Vigo

martedì 30 giugno ore 22.00

Barcellona-Atlético Madrid

mercoledì 1° luglio ore 19.30

Alavés-Granada

Valencia-Athletic Bilbao

mercoledì 1° luglio ore 22.00

Real Betis-Villarreal

Valladolid-Levante

giovedì 2 luglio ore 19.30

Eibar-Osasuna

Real Sociedad -Espanyol

giovedì 2 luglio ore 22.00

Real Madrid-Getafe