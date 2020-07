Il punto sulla Liga - Real Madrid in fuga e record amaro per Messi. Il Maiorca ci crede

I settecento gol di Messi non sono bastati a mettere pressione al Real. Il 2-2 tra Barcellona e Atletico Madrid spiana la strada ai Blancos nella corsa al titolo dopo la vittoria di misura nel derby della capitale spagnola con il Getafe risolto, neanche a dirlo, da Sergio Ramos. Ora sono 4 i punti di vantaggio sui blaugrana a 5 partite dal termine e solamente la squadra di Zidane può perdere il campionato.

EUROPA - Più avvincente la corsa ai posti in Champions ed Europa League. Il Siviglia ha avvicinato l’Atletico grazie al 3-0 con il Leganes. Decisiva la doppietta di Torres e Haddadi nel finale. Ora solo due punti separano gli andalusi dal Cholo Simeone (terzo a 59 punti). Gli uomini di Sanz, però, con un occhio continuano a guardare anche dietro perché il Villarreal (quinto) è distante solo tre lunghezze dopo il successo in trasferta con il Betis per 2-0. Fondamentale, invece, la vittoria della Real Sociedad sull’Espanyol condannando i catalani all’ultimo posto. Willlian e Isak ribaltano il gol iniziale di Lopez, consentendo il sorpasso sull’Athletic Bilbao che aveva vinto 2-0 con il Valencia.

RETROCESSIONE - Nella corsa alla salvezza uno squillo importante è arrivato dal Maiorca, terzultimo e in grado di battere il Celta Vigo nello scontro diretto riducendo il distacco dagli uomini di Garcia a 5 punti. Leganes ed Espanyol non cambiano la loro situazione perdendo rispettivamente con Siviglia e Real Sociedad e restando in penultima e ultima posizione.

Risultati 33^ giornata

Maiorca-Celta Vigo 5-1

Legane-Siviglia 0-3

Barcellona- Atletico Madrid 2-2

Valencia-Ah.Bilbao 0-2

Alaves-Granada 0-2

Valladolid-Levante 0-0

Betis-Villarreal 0-2

Real Sociedad-Espanyol 2-1

Eibar-Osasuna 0-2

Real Madrid-Getafe 1-0

Classifica Liga Santander

1. Real Madrid 74

2. Barcellona 70

3. Atlético Madrid 59

4. Siviglia 57

5. Villarreal 54

6. Getafe 52

7. Real Sociedad 50

8. Athletic Bilbao 48

9. Granada 46

10. Valencia 46

11. Osasuna 44

12. Levante 42

13. Real Betis 37

14. Valladolid 36

15. Eibar 35

16. Alavés 35

17. Celta Vigo 34

18. Maiorca 29

19. Leganés 25

20. Espanyol 24

Prossima giornata

Atletico Madrid-Maiorca

Celta Vigo-Betis

Valladolid-Alaves

Granada-Valencia

Ath.Bilbao-Real Madrid

Espanyol-Leganes

Osasuna-Getafe

Villarreal-Barcellona

Levante-Real Sociedad

Siviglia-Eibar