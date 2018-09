Il punto sulla Ligue 1 - Il derby del sud al Marsiglia, PSG in fuga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il derby del sud della Francia dice Olympique Marsiglia. La formazione di Rudi Garcia ha espugnato il "Louis II" di Montecarlo superando 3-2 il Monaco. Una partita vibrante e con tanti ribaltamenti di scena che è stata decisa da una rete di Germain nel finale e che ha mandato in crisi la formazione del Principato. Il Paris Saint-Germain invece stacca tutti affidandosi al suo attacco atomico. La formazione di Tuchel prosegue la marcia a punteggio pieno schiantando anche il Nimes che tanto aveva fatto bene in questo esordio di campionato. Per i rossoblu a segno Neymar, Di Maria, Mbappé e Cavani nel 4-2 del sabato pomeriggio.

Primi punti per il Nantes. I gialloverdi hanno battuto in trasferta lo Strasburgo. Dopo essere passati sotto con Ajorque, la squadra della Loira ha trovato il pari con un autogol di Mitrovic per poi mettere la freccia con Evangelista e Sala. A nulla se non per la statistica è valso il 3-2 finale di Da Costa per gli alsaziani. Primo successo invece per il Nizza che nell'anticipo del venerdì ha battuto al ParcOL il Lione. Decisivo per i rossoneri Saint-Maximin, a segno dopo cinque minuti nel corso del secondo tempo. Dopo tre vittorie consecutive ha rallentato la corsa il Dijon. I biancorossi sono stati battuti in casa 2-0 dal Caen e hanno salutato la testa della classifica.

E' già crisi nera per il Guingamp. I rossoneri sono stati sconfitti in casa dal Tolosa, che intanto ha raggiunto al secondo posto proprio il Dijon, e sono l'unica squadra ferma al palo ancora a zero punti. E' successo tutto nei primi dieci minuti con i viola che hanno trovato i gol con Gradel e Sangaré. Al termine del primo tempo i rossoneri hanno provato a farsi sotto con la rete di Thuram. Successi per 1-0 per Angers e Montpellier rispettivamente su Lille e Reims mentre il Saint-Etienne ha pareggiato 0-0 contro l'Amiens. Il Rennes infine ha superato 2-0 il Bordeaux con le reti di Andre e Bensebaini.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 12; Dijon, Tolosa 9; Lille, Montpellier, Rennes, Olympique Marsiglia 7; Lione, Nimes, Reims, Saint-Etienne 6; Caen 5; Monaco, Strasburgo, Nantes, Nizza, Amiens 4; Bordeaux, Angers 3; Guingamp 0.