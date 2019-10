Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG vince e convince con i gol di Icardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' una Ligue 1, neanche a dirlo, sotto il segno del PSG. La squadra di Tuchel comanda in vetta con 21 punti, frutto di 7 vittorie e 2 sconfitte. Neymar e compagni vincono nell'anticipo del sabato per 4-0 contro l'Angers. In gol ancora Mauro Icardi, al primo centro nello stadio parigino. Chiude le marcature Neymar, contestato a inizio stagione dopo il mancato trasferimento al Barcellona ma ancora una volta decisivo per la truppa parigina. Deludono le grandi e ci pensa il Nantes a tenere il passo. I gialloverdi sono secondi a soli 2 punti dal PSG dopo la vittoria per 1-0 contro il Nizza. Terzo posto, nonostante la roboante sconfitta al Parco dei Principi, per l'Angers, un'altra sorpresa di questo inizio stagione. Si dividono il quarto posto Bordeaux e Lilla: i primi vincono 3-1 sul campo del Tolosa, i secondi vengono fermati sul 2-2 casalingo dal Nimes. Continua il momento difficile per il Monaco, sconfitto in casa del Montpellier per 3-1 e sempre più giù in classifica. Stesso destino per il Lione, che cede 1-0 sul campo del St. Etienne. Brutto stop anche per l'Olimpique Marsiglia, sconfitto in trasferta dall'Amiens.

I risultati della 9° giornata

PSG-Angers 4-0

Nantes-Nizza 1-0

Amiens-Marsiglia 3-1

Tolosa-Bordeaux 1-3

Lilla-Nimes 2-2

Rennes-Reims 1-0

Montpellier-Monaco 3-1

St. Etienne-Lione 1-0

Dijon-Strasburgo 1-0

Brest-Metz 2-0

La classifica

PSG 21 punti, Nantes 19, Angers 16, Bordeaux e Lille 15, Reims e Montpellier 14, Nizza e Marsiglia 13, Rennes 12, Amiens, Brest e St. Etienne 11, Lione, Nimes, Monaco, Strasburgo e Tolosa 9, Dijon e Metz 8.