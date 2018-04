Il punto sulla Ligue 1 - Lione secondo, riaperta la lotta salvezza

© foto di Giulia Borletto

Colpo di scena nella lotta per il secondo posto. Tre squadre ambiscono alla qualificazione diretta in Champions League ma una sola riuscirà a raggiungere il suo scopo. Il weekend appena concluso ha portato un ribaltone in questo campionato nel campionato con il Lione che ha staccato l’Olympique Marsiglia e scavalcato il Monaco guidando momentaneamente la volata. Gli uomini di Bruno Genesio hanno battuto sabato pomeriggio il Nantes per 2-0 con i gol Depay e Traoré e approfittato dei rispettivi passi falsi dei biancorossi di Jardim, solo 0-0 in casa con l’Amiens, e dei biancoazzurri di Rudi Garcia, 1-1 in trasferta contro un buon Angers.

In coda è invece tutto riaperto. Tre punti vitali per il Troyes che supera fra le mura amiche il Caen per 3-1 e si avvicina al Tolosa, rimontato 2-1 nel posticipo della domenica pomeriggio dal Rennes. Il Lille è tornato a sperare nella salvezza. I biancorossi hanno portato a casa l’intera posta in palio contro il Metz per 3-1, condannando di fatto i granata alla retrocessione in Ligue 2.

Nella corsa all’Europa League, il Nizza ha rallentato la sua corsa. Ai rossoneri della Costa Azzurra non è bastato un gol di Balotelli per avere la meglio sullo Strasburgo. Alla Meinau la sfida si è chiusa sull’1-1. Torna a sperare in un piazzamento europeo anche il Saint-Etienne che nell’anticipo del venerdì ha battuto alla Mosson il Montpellier grazie alla rete di Hamouma dopo appena dieci minuti. Il Bordeaux, ormai senza ambizioni, ha battuto 3-1 il Dijon mentre nel posticipo della domenica sera il PSG è stato frenato al “Parco dei Principi” dal Guingamp.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 91; Lione 72; Monaco 71; Olympique Marsiglia 70; Rennes, Nizza 51; Saint-Etienne 50; Montpellier, Bordeaux, Guingamp 46; Dijon 42; Amiens 41; Angers 38; Caen 37; Strasburgo 35; Tolosa 34; Troyes, Lille 32; Metz 26.