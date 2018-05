Il punto sulla Ligue 1 - Lione sempre secondo, Metz retrocede in Ligue 2

© foto di Giulia Borletto

La lotta per il secondo posto in Ligue 1 prosegue in maniera serrata. A tirare la volata è sempre il Lione che ha battuto nettamente il Troyes per 3-0. Decisiva per gli uomini di Bruno Genesio è la doppietta di Traore e il gol finale di Cornet. Il Monaco ha risposto presente al successo dei rossoblu. I biancorossi del Principato hanno superato, non senza fatica, il Caen in trasferta. Ospiti avanti con Sylla dopo dieci minuti ma prima del riposo Santini ha pareggiato i conti. Nel primo minuto di recupero ancora Sylla ha consegnato i tre punti al team di Leonardo Jardim. L’Olympique Marsiglia si è aggiudicato il derby contro il Nizza. Al Velodrome, Balotelli ha portato in vantaggio i rossoneri ma Germain e Payet hanno capovolto il punteggio.

Il Rennes prosegue nel suo magic moment. I rossoneri si sono imposti di misura sullo Strasburgo, risucchiato nella parte bassa della classifica. Al Rohazon Park i padroni di casa hanno sbloccato il match con Bourigeaud e hanno raddoppiato con Hunou mentre gli alsaziani hanno accorciato le distanze con Lienard. Il Nantes è caduto in casa contro il Montpellier. Corsari gli arancioblu che hanno portato a casa l’intera posta in palio per 2-0 grazie ai gol di Dolly e Mbenza.

In coda dobbiamo registrare il colpo di coda del Lille che ha battuto al Municipal il Tolosa portandosi momentaneamente fuori anche dalla zona “barrage”. I biancorossi, dopo essere andati in vantaggio con Pepe, si sono visti rimontare da Jean e Jullien. Negli ultimi dieci minuti di gara però Bissouma e ancora Pepe hanno fissato il punteggio sul 3-2. La stagione sfortunata del Metz si è conclusa con la retrocessione in Ligue 2. I granata, in vantaggio al 20’ con Mollet, si sono visti rimontati nel recupero dall'Angers con Pavlovic e Tait e hanno salutato il massimo campionato francese.

Impresa dell’Amiens che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Paris Saint-Germain grazie ad una doppietta di Konate. Colpo esterno del Bordeaux che ha espugnato il campo del Saint-Etienne. Al vantaggio dei Verts di Cabella hanno risposto Sankhare, Kounde e Malcom per il 3-1 finale. Il Dijon, infine si è imposto 3-1 sul Guingamp.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 92; Lione 75; Monaco 74; Olympique Marsiglia 73; Rennes 54; Nizza 51; Saint-Etienne 50; Bordeaux, Montpellier 49; Nantes, Guingamp 46; Dijon 45; Amiens 42; Angers 41; Caen 37; Lille, Strasburgo 35; Tolosa 34; Troyes 32; Metz 26.