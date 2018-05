Il punto sulla Ligue 1 - Monaco e Lione in Champions, Tolosa al barrage

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata di verdetti in Ligue 1. Il campionato francese va agli archivi con delle certezze e sorprese per quanto riguarda gli ultimi traguardi che erano rimasti ancora da assegnare. Nessuna novità per la vetta della graduatoria dove c’è ben saldo il Paris Saint-Germain, campione di Francia da diverse settimane. La formazione di Unai Emery, ai saluti con il club della Capitale, ha pareggiato in casa del Caen per 0-0 con i padroni di casa che hanno conquistato l’aritmetica salvezza.

Il Monaco ha festeggiato il secondo posto superando in trasferta il Troyes e condannando proprio i biancoblu alla retrocessione in Ligue 2. La squadra del Principato si è imposta 3-0 grazie alle reti Lopes, doppietta per lui, e Mboula. Partita ricca di emozioni al ParcOL con il Lione che ha battuto 3-2 il Nizza estromettendo i rossoneri della Costa Azzurra dalla prossima Europa League. I marcatori sono stati soltanto due, Depay per i padroni di casa, e Plea per gli ospiti. A nulla è valsa la vittoria dell’Olympique Marsiglia al “Velodrome”. I ragazzi di Rudi Garcia, educi dalla sconfitta in finale con l’Atletico Madrid, sono tornati in Europa League grazie al 2-1 sull’Amiens.

Qualificazione alle prossime competizioni internazionali in extremis per il Bordeaux. I girondini hanno approfittato della sconfitta della formazione di Favre e grazie al 4-0 sul campo del già retrocesso Metz hanno potuto festeggiare il sorpasso. Viaggerà per l’Europa anche il Rennes. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 al Roazhon Park contro il Montpellier mentre il Nantes ha chiuso in bellezza battendo 1-0 lo Strasburgo. Manita del Saint-Etienne contro il Lille mentre il Tolosa, nonostante il successo per 2-1 sul Guingamp, giocherà con l'Ajaccio il “barrage”, ovvero allo spareggio interdivisionale con la terza classificata in Ligue 2. Successo casalingo infine per il Dijon 2-1 contro l’Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 93; Monaco 80; Lione 78; Olympique Marsiglia 77; Rennes 58; Bordeaux, Saint-Etienne 55; Nizza 54; Nantes 52; Montpellier 51; Dijon 48; Guingamp 47; Amiens 45; Angers 41; Lille, Caen, Strasburgo 38; Tolosa 37; Troyes 33; Metz 26.

