Il punto sulla Ligue 1 - Monaco: Pellegri non basta, tonfo del Nizza

Pietro Pellegri segna un nuovo record. L’attaccante genovese è il secondo calciatore più giovane del Monaco ad andare in gol nel campionato di Ligue 1. Davanti a lui solo un certo Mbappé. La sua rete non ha portato alla formazione del Principato, sconfitta 2-1 in quel di Bordeaux. Mattatore per i girondini Kamano, autore di una doppietta che ha mandato al tappeto i biancorossi. Prende il largo, e non poteva essere altrimenti, il Paris Saint-Germain. La squadra della Capitale ha sofferto nel primo tempo contro l’Angers ma poi ha condotto in porto la nave con un secondo tempo di livello. A segno tutte le stelle rossoblu: ha aperto le marcature Cavani poi, dopo il momentaneo pari su rigore di Mangani, hanno timbrato anche Mbappé e Neymar per il 3-1 finale.

Pari in rimonta invece per l’Olympique Marsiglia che si appresta ad accogliere Strootman. Al Veldrome è il Rennes a portarsi in vantaggio con Bourigeaud e Sarr ma nella ripresa Ocampos e un autogol di Bensebaini hanno fissato il punteggio sul 2-2. Bene il Lione in casa contro lo Strasburgo: Terrier e Traore hanno regalato tre punti alla formazione di Genesio. Pareggia il Nantes che davanti al proprio pubblico è stato fermato sull’1-1 dal Caen. Ospiti avanti con Crivelli ma a dieci minuti dalla fine Sala ha pareggiato definitivamente i conti.

Crolla all’Allianz Riviera il Nizza. Partenza in campionato shock per i rossoneri della Costa Azzurra, travolti 4-0 dal Dijon. Poker di reti anche per l’Amiens che si è sbarazzato 4-1 del Reims mentre il Lille ha trovato il suo terzo risultato utile consecutivo imponendosi 3-0 sul Guimamp. Il Tolosa ha superato 1-0 il Nimes mentre l’unico 0-0 della giornata è stato quello fra Montpellier e Saint-Etienne.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain, Dijon 9; Lille 7; Lione, Nimes, Reims, Tolosa 6; Saint-Etienne 5; Olympique Marsiglia, Monaco, Montpellier, Strasburgo, Rennes 4; Amiens, Bordeaux 3; Caen 2; Nantes, Nizza 1; Angers, Guingamp 0.