Il punto sulla Ligue 1 - PSG si avvicina al titolo, Lione e OM appaiati

Pareggio all'ultimo respiro per il Paris Saint-Germain. La squadra di Unai Emery, che ora dista soltanto due vittorie dalla conquista del titolo, ha sofferto e non poco al “Guichard” di Saint-Etienne contro i Verts a caccia di un successo per provare un ritorno nella zona europea. Padroni di casa in vantaggio nel primo quarto d'ora con Cabella ma al primo minuto di recupero un autogol di Debuchy ha riequilibrato definitivamente il match. Nel pomeriggio di sabato il Monaco ha battuto in casa il Nantes. Nuova battuta d'arresto della formazione di Claudio Ranieri che ha visto complicarsi il percorso per l'Europa League. Gialloverdi in vantaggio con Thomasson ma nel giro di tre minuti, poco prima del tramonto del primo tempo, Falcao e Rony Lopes hanno ribaltato il punteggio siglando il 2-1 con cui poi si è concluso l'incontro.

Continua serrata la lotta per il terzo posto con il Lione che ha agganciato a quota 63 punti l'Olympique Marsiglia. I rossoblu di Genesio hanno travolto il malcapitato Metz 5-0 grazie alla doppietta di Marcelo e ai gol singoli di Depay, Traoré e Mariano Diaz. I biancoazzurri di Rudi Garcia hanno impattato contro il Montpellier in forma e in lotta per le prossime competizioni internazionali pareggiando per 0-0. E' finita senza vincitori né vinti lo spareggio europeo fra Nizza e Rennes. I rossoneri della Costa Azzurra si sono portati in vantaggio con Plea ma dieci minuti più tardi Bourigeaud ha ristabilito la parità.

Successo in rimonta per il Bordeaux che ha avuto la meglio contro il Lille. Gli ospiti, che sono sempre nella zona calda della classifica, hanno sbloccato il punteggio dopo un quarto d'ora con Mothiba ma una doppietta di Kamano ha consegnato i tre punti nelle mani dei girondini. Il Tolosa non ha approfittato del passo falso dei ragazzi di Galtier. I viola sono stati sconfitti dal Dijon per 1-0 grazie alla rete in apertura di Kwon. Ha perso anche il Troyes che è stato travolto 4-0 sul campo del Guingamp. Per i rossoneri a segno Benezet, Blas, Ngbakoto e Briand mentre Angers e Strasburgo non si sono fatte male pareggiando per 1-1. Alla rete iniziale dei bianconeri di casa di Toko-Ekambi ha risposto Martin per gli alsaziani. Vittoria di platino per l'Amiens che si è tirato fuori dalla zona pericolo. Dibassy, l'ex genoano Gakpé e Konaté hanno messo la loro firma sul 3-0 contro il Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Monaco 70; Lione, Olympique Marsiglia 63; Rennes 47; Nizza, Montpellier 46; Nantes 44; Guingamp, Dijon, Saint-Etienne 41; Bordeaux 40; Amiens 37; Angers 36; Caen 35; Strasburgo 34; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 22.