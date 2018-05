Il punto sulla Ligue 1 - Scatto Monaco al 2° posto, Rennes verso l'EL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto negli ultimi minuti. La lotta per il secondo posto in Ligue 1, che vale la qualificazione diretta in Champions League, ha presentato un ribaltone clamoroso proprio nel recupero. A spuntarla, per il momento, è il Monaco che al 91' batte il Saint-Etienne con un calcio di rigore di Fabinho. Extra-time fatali invece al Lione che aveva accarezzato l'ipotesi di vittoria sul campo dello Strasburgo fino a 120 secondi dalla fine. Padroni di casa avanti con Bahoken nel primo tempo ma nella ripresa Fekir e Aouar hanno capovolto il punteggio. Sul tramonto del match cambia tutto con Da Costa all'88' e Lienard al 93' che hanno consegnato il successo ai biancoblu alsaziani. Occasione sprecata invece per l'Olympique Marsiglia che, nell'anticipo del venerdì ha pareggiato 3-3 contro il Guingamp. Biancoazzurri avanti con Germain e Thauvin a Grenier, doppietta per lui, e Briand hanno capovolto il punteggio prima del pari definitivo per gli uomini di Rudi Garcia ancora di Thauvin.

Clamoroso al “Parco dei Principi”. Il Paris Saint-Germain è stato battuto in casa dal Rennes che adesso vede sempre più vicino la qualificazione in Europa League. Successo rotondo per il Nizza con uno scatenato Balotelli. L'attaccante italiano ha realizzato una doppietta nel 4-2 con cui i rossoneri della Costa Azzurra hanno liquidato il Caen. Successo d'orgoglio per il Nantes di Claudio Ranieri. I gialloverdi hanno superato in trasferta l'Angers con le reti nel secondo tempo di Lima e Coulibaly mentre il Bordeaux si abbattuto 4-2 contro il Tolosa che, salvo miracoli dell'ultima giornata, sembra condannato almeno al “barrage” con la terza classificata di Ligue 2.

In coda il Lille ha compiuto un piccolo capolavoro superando il Dijon per 2-1 e conquistando una salvezza che ad inizio stagione era il minimo sindacale. Decisiva una doppietta di Mothiba che ha reso vano il vantaggio ospite con Kwon. Il Troyes ha conquistato un punto sul campo del Montpellier che serve per tenere accesa la speranza dello spareggio interdivisionale. A la Mosson, i biancoblu hanno chiuso sull'1-1 contro gli arancioblu padroni di casa. Sconfitta esterna, infine, per il Metz che viene battuto 2-0 sul campo dell'Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 92; Monaco 77; Lione 75; Olympique Marsiglia 74; Rennes 57; Nizza 54; Bordeaux 52; Montpellier, Saint-Etienne 50; Nantes 49; Guingamp 47; Amiens, Dijon 45; Angers 41; Lille, Strasburgo 38; Caen 37; Tolosa 34; Troyes 33; Metz 26.