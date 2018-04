Il punto sulla Ligue 1 - Testa a testa Marsiglia-Lione, crollo del Nantes

Il Paris Saint-Germain in patria non ha eguali. I rossoblu della capitale hanno dominato la finale di Coupe de la Ligue travolgendo il Monaco 3-0. Decisiva una doppietta di Cavani e un gol di Di Maria con la squadra di Unai Emery che ha alzato il trofeo nazionale per l’ottava volta nella loro storia. Nel weekend pasquale si è giocato anche il 31° turno di campionato, mentre il 14 marzo Thiago Silva e compagni avevano già vinto la propria partita 2-1 contro l’Angers. Sabato pomeriggio l’Olympique Marsiglia ha superato non senza fatica il Dijon. Al vantaggio biancoazzurro di Germain ha risposto Kwon nella ripresa ma nei minuti finali Ocampos e Payet hanno realizzato il definitivo sorpasso con la squadra di Rudi Garcia che ha vinto 3-1.

Il Lione, avversario dell’OM per un posto nella prossima Champions League, ha risposto nel match della domenica sera. I rossoblu di Bruno Genesio si sono imposti 2-0 sul Tolosa. Decisiva una doppietta di Depay fra il 23’ e il 43’ della prima frazione di gara. Crolla il Nantes. La squadra di Claudio Ranieri è stata fischiata dal proprio pubblico che ha contestato il pesante ko nel derby della Loira con il Saint-Etienne. Match sempre in controllo dei Verts che con una doppietta di Cabella e un gol di Debuchy ha espugnato la Beaujoire per 3-0. Il Montpellier vuole essere l’outsider nella corsa per l’Europa League. Gli arancioblu hanno espugnato 3-1 Caen con una doppietta di Sio e una rete di Skhiri. Per la statistica il gol nel finale di Santini.

Il Nizza tiene il passo dei ragazzi di Michel. I rossoneri della Costa Azzurra hanno battuto in trasferta il Troyes con due gol di Plea. Successo di platino per l’Amiens che si è imposto 1-0 su un Lille sempre più in caduta libera. Mendoza nel secondo tempo ha regalato tre punti importanti ai suoi in uno scontro diretto per la salvezza. Pareggio ricco di emozioni quello fra Strasburgo e Metz. I biancoblu di casa si sono portati in vantaggio con Bahoken ma Riviere su rigore e Mollet hanno capovolto il punteggio. A dieci dalla conclusione Seka ha inchiodato il punteggio sul definitivo 2-2. La giornata sarà chiusa dalla sfida fra Rennes e Monaco in programma mercoledì alle 18.45 al Rohazon Park.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 83; Monaco* 66; Olympique Marsiglia 62; Lione 60; Montpellier, Rennes*, Nizza 45; Nantes 44; Saint-Etienne 42; Guingamp, Dijon 38; Bordeaux 37; Angers, Caen 35; Amiens 34; Strasburgo 33; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 22.

*una partita in meno.