Il punto sulla panchina - Chievo, tra la conferma e l'allenatore jolly

D'Anna o non D'Anna? Tre vittorie in tre partite, salvezza raggiunta, allenatore fatto in casa: Lorenzo D'Anna è l'uomo del momento in casa Chievo. L'ex difensore dei miracoli di Delneri, dopo aver guidato per anni la Primavera clivense, ha preso le redini della prima squadra e l'ha condotta a difendere la Serie A. Sarà anche l'allenatore del futuro?

D'ANNA O IL JOLLY DELLA SERIE A

Incontro in programma a giorni, il Chievo s'interroga sulla direzione da prendere. C'è fiducia in D'Anna, ma vanno rispettati i tempi. L'alternativa è già servita: la squadra clivense ha già pronta l'idea Davide Nicola. L'allenatore piemontese piace a tanti club, quasi un jolly per le squadre in cerca di una nuova guida tecnica.