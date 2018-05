Il punto sulla panchina - Crotone, la tela di Zenga. Confronto a giorni

© foto di Federico Gaetano

Arrivederci. All'indomani della retrocessione, il Crotone ha mandato un messaggio chiaro. Non sarà un'avventura, anche perché il club pitagorico ha dimostrato di meritare la Serie A. E ha ribadito di volerci tornare.

LA TELA DELL'UOMO RAGNO

Anche senza salvezza, Walter Zenga ha conquistato Crotone, intesa come squadra e come città. Senza tanti giri di parole, al momento è troppo presto per immaginare il futuro. Nei prossimi giorni andrà in scena il classico confronto di fine stagione per decidere il futuro. Non è escluso che le parti possano continuare insieme, un po' per convinzione reciproca, un po' perché le panchine della massima serie rischiano di riempirsi prima della decisione dell'ex portiere di Inter e Sampdoria.