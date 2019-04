Il punto sulla panchina della Juve: summit decisivo. Il sogno è Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

Il futuro della panchina della Juventus continua a tenere banco e in attesa di capire cosa verrà sancito nell'incontro, in agenda per i prossimi giorni, tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli sono sempre di moda alcuni nomi per l'eventuale successione del cinque volte campione d'Italia con i bianconeri.

Guardiola primo nome - Il presidente della Juve ha alcuni allenatori sul suo taccuino e si occuperà personalmente di andare a convincere i vari tecnici ad accettare la panchina della Vecchia Signora: il primo è senza dubbio quello di Pep Guardiola, attualmente al Manchester City. Il catalano non ha mai nascosto di voler restare nel suo attuale club ma l'eliminazione dalla Champions per mano del Tottenham ai quarti di finale potrebbe pesare sul suo futuro, tanto da poter andare alla ricerca di nuovi stimoli, specialmente se dovesse arrivare un altro titolo in Premier League. In caso di divorzio con Allegri sarebbe dunque l'ex Barcellona il preferito di Agnelli per dare nuovamente l'assalto alla coppa più importante d'Europa, la vera ossessione della Juventus negli ultimi anni.

Conte e Deschamps le alternative - Se Guardiola dovesse continuare la sua avventura al Manchester City la Juventus non si farebbe però trovare impreparata, anche se i nomi alternativi allo spagnolo non sarebbero entrambi facili da raggiungere. Il più facile sarebbe senza dubbio Antonio Conte: l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sembra essere vicino alla Roma ma dietro ai suoi tentennamenti c'è anche l'idea nella sua testa di poter tornare alla Juventus. Il ritorno del figliol prodigo, che lasciò i bianconeri cinque anni fa dopo aver già diretto i primi allenamenti della nuova stagione, sarebbe ben visto dal popolo juventino, sempre rimasto innamorato dell'allenatore salentino, ma dall'altra parte ci sarebbe anche il nome di Didier Deschamps. Anche in questo caso sarebbe un ritorno, visto che il francese ha guidato la Juve nel campionato 2006/2007 in Serie B ma dopo 13 anni il tecnico è maturato e ha acquisito molta esperienza, anche solo per il fatto di essere diventato campione del mondo proprio sulla panchina della sua Nazionale.

Guardiola prima scelta, seguito da Conte e Deschamps, in attesa del colloquio verità tra Agnelli e Allegri: il futuro della Juve è già iniziato, resta solo da capire chi ci sarà al timone della Vecchia Signora per il nuovo assalto alla Champions.