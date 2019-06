Il punto sulla panchina della Roma: Fonseca in pole. Sfuma De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua il pressing per Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk, tecnico portoghese ora in pole per la panchina. Lo stesso allenatore avrebbe comunque qualche riserva non sciolta, sebbene sul piano economico ieri sia stata trovata l'intesa tra l'entourage e la dirigenza della Roma. Adesso gli uomini mercato del club capitolino vedranno il presidente degli arancioneri, per capire se sia possibile abbattere la clausola rescissoria da 5 milioni di euro che attualmente blinda Fonseca in Ucraina. Trattativa in corso, pronto un triennale per l'allenatore, le alternative al momento sembrano due. Il primo è Luigi Di Biagio, ora tecnico dell'Under 21, nome gradito a Francesco Totti. L'altro era Roberto De Zerbi del Sassuolo che i neroverdi hanno però blindato come confermato dallo stesso De Zerbi. "Resto qui".