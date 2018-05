Il punto sulla panchina - Gasperson diventa Wenger. Futuro insieme

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È il nostro Wenger". Ci ha pensato Antonio Percassi, ieri sera, a togliere ogni dubbio: Gian Piero Gasperini, alla fine, rimarrà all'Atalanta. Nonostante gli attriti di metà stagione, le voci e le sirene che si sono susseguite nel corso degli ultimi giorni: l'idea Napoli, per ora, è rimasta solo una suggestione. Più concreti i contatti col Bologna, che però non alletta come la possibilità di cercare il tris sulla panchina dei bergamaschi.

PROGETTO CONTINUITÀ -

“Bisogna capire con la società se viaggiamo sugli stessi binari". Lo ha detto lo stesso Gasperini, nei giorni scorsi, e il richiamo non può che essere alle incertezze dell'estate 2017, quando le troppe partenze misero in allarme il tecnico e portarono al braccio di ferro con la Juventus sul futuro di Spinazzola. Logico che alcune cessioni arriveranno comunque: a parte lo stesso terzino e Caldara, già promessi ai bianconeri, sarà quasi impossibile trattenere Bryan Cristante, seguito dalle big del nostro campionato. L'attivo di bilancio costruito fra l'estate scorsa e la partecipazione all'Europa League, però, dovrebbe consentire di costruire una squadra competitiva, in grado di superare i preliminari e giocare per le parti alte della classifica anche l'anno prossimo. Almeno, questo è il percorso comune che l'Atalanta vuole tracciare col suo nuovo Wenger. Che a Genova chiamavano Gasperson.