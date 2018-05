Il punto sulla panchina - Genoa, la prima seconda volta di Ballardini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima seconda stagione di Davide Ballardini. Alla terza avventura sulla panchina del Genoa: il tecnico ravennate è subentrato a Ivan Juric, portando i rossoblù in salvo nell'ambito di una stagione nel complesso deludente. Preziosi, ora, non ha dubbi: non si cambia allenatore.

SI RIPARTE INSIEME

Sarà una prima volta, appunto, per Ballardini ,che già due volte (2010/2011 e 2012/2013) era subentrato sulla panchina rossoblù. Senza poi ottenere l'occasione di potersi confrontare con le stesse sfide, ma da inizio stagione.

CHE GENOA SARÀ

Quello del ritorno di Domenico Criscito, quella dell'addio di Mattia Perin, ma non solo. A Genova i tifosi sono delusi dal rendimento dei Grifoni, e sperano che la musica cambi: la salvezza può bastare alla prima. Nella seconda stagione, le aspettative saranno diverse.