Il punto sulla Premier - Champions, Conte è vivo. Pep incoronato

Febbre a 90° e oltre nella 37esima giornata di Premier League, quella che passerà alla storia come l'ultima in casa sulla panchina dell'Arsenal di Wenger: a Emirates Stadium, dopo il 5-0 quasi superfluo rifilato al Burnley, l'alsaziano ha ricevuto il giusto tributo dal suo popolo, riassunto nel semplice ma esaustivo 'merci Arsene', dopo 22 anni di onorata carriera da Gunner nei quali ha costruito una legacy che durerà in eterno. Proprio come quella di Sir Alex Ferguson, leggenda dello United che sta lottando in ospedale in condizioni critiche, al quale in maniera signorile Wenger ha dedicato l'incipit commovente del suo discorso urbi et orbi: "In primo luogo vorremmo che Sir Alex Ferguson guarisse molto rapidamente", ha detto prima di rivolgersi direttamente alla platea con un "Prima di tutto sono uno di voi, un tifoso dell’Arsenal".

A proposito di celebrazioni, il penultimo turno del campionato d'oltremanica passerà agli annali anche come quello dell'incoronazione ufficiale del City come re di Inghilterra: neanche il tiepido 0-0 casalingo con l'Huddersfield può fermare il tripudio dello Skark Team di Pep Guardiola che solleva il trofeo nel cielo di Manchester conservando l'ambizione di raggiungere quota 100 punti nel torneo.

Non si festeggia, semmai si continua a sperare a Stamford Bridge, teatro nel quale il Chelsea ha riaperto ogni discorso Champions League battendo 1-0 il Liverpool grazie al gol di Giroud: ora i Blues sono a -2 dalla top 4 e, Conte dixit, 'sono ancora vivi'. E' ancora still (a)Livermore il Wba in virtù della zampata del suo numero 8 arrivata in pieno recupero che contemporaneamente cristallizza il Tottenham in quarta posizione. Sentenza definitiva, invece, per lo Stoke City, retrocesso in Championship dalla rete del 2-1 di Van Aanholt che gela il Britannia Stadium più del vento sferzante che soffia da quelle parti. Il sigillo dell'Everton con Davies al sesto minuto di extratime, invece, pareggia il vantaggio di Redmond e interrompe sul più bello il triplo salto lontano dal terzultimo posto del Southampton. Che comunque appaia a 33 punti in classifica e scavalca lo Swansea, messo in ginocchio dalla segnatura del folletto scozzese Fraser che mette al riparo matematicamente dai cattivi pensieri il Bournemouth. Al pari del Watford, che certifica la permanenza nella massima serie avendo ragione del Newcastle con il risultato di 2-1 davanti al popolo di Vicarage Road. Scappano dalla zona pericolosa il Brighton, in virtù della storica vittoria firmata Groß contro lo United, e il West Ham, portato per mano verso l'affermazione 2-0 contro il Leicester dalle griffe dell'ultimo arrivato Joao Mario e da capitan Noble.

CLASSIFICA - Manchester City 94; Manchester United 77; Liverpool 72*; Tottenham 71; Chelsea 69; Arsenal 60; Burnley 54*; Everton 49*; Leicester 44; Newcastle 41; Crystal Palace 41*; Bournemouth 41*; Watford 41*; Brighton 40; West Ham 38; Huddersfield 36; Southampton 33; Swansea 33; WBA 31*; Stoke City 30*;

* una partita in più