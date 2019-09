Il punto sulla Premier - City macchina da gol, ma in pole c'è il Liverpool

Continua la cavalcata in vetta del Liverpool in Premier League dopo sei giornate. Gli uomini di Klopp si sono rialzati dopo la sconfitta di Champions League con il Napoli ed hanno battuto per 2-1 in trasferta il Chelsea, grazie alle reti di Alexander-Arnold e Firmino. Inutile il fantastico gol di Kanté per i Blues, che si confermano una squadra dal discreto tasso di qualità, ma ancora in cammino verso la consacrazione. Serve pazienza, la stessa che devono avere anche i tifosi del Manchester United, sconfitto in casa del West Ham per 2-0. Gli Hammers si trovano ora al terzo posto, a 11 punti, insieme al Leicester (vittorioso in rimonta sul Tottenham) e all'Arsenal, che ha ottenuto tre punti nel 3-2 pirotecnico con l'Aston Villa, mentre - e non è una sorpresa - l'incontro con più gol è quello del Manchester City, che ha travolto per 8-0 il Watford fanalino di coda. Prova di forza dei citizens, seconda forza del campionato a cinque punti dalla capolista con ben 24 reti segnate (media di 4 a partita).

Altra nota lieta di questo inizio di stagione è il Bournemouth, che si è imposto anche in casa del Southampton, per 2-1, mantenendosi a ridosso delle zone nobili di classifica. E' bagarre, invece, a metà classifica, dove respirano Burnley e Sheffield, entrambe vittoriose per 2-0 contro Everton (in trasferta) e Norwich (in casa). Due, infine, i pareggi di giornata: 1-1 tra Crystal Palace e Wolverhampton, che si rialza parzialmente dopo la scoppola subita dal Chelsea in precedenza, e 0-0 tra Newcastle e Brighton, entrambe a ridosso della zona retrocessione.