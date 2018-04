Il punto sulla Premier - Conte, bye bye Champions. Mou tra Pep e il titolo

Pasqua con sorpresa sgradita per il Chelsea di Antonio Conte, che alla 32esima giornata di Premier League dice bye bye ai sogni Champions dopo essere stato ribaltato 3-1 in casa dal Tottenham nel segno di Eriksen e Alli (doppietta alla centesima presenza in campionato). Il poeta maledetto danese e il provocatorio inglese sono gli eroi da prima pagina che permettono agli Spurs di espugnare dopo 28 anni Stamford Bridge e di strappare il biglietto di prima classe di sola andata per l'Europa che conta portandosi a +8 sui Blues e a -2 (con una partita in meno) dal terzo posto occupato dal Liverpool, metodico nelle vittorie anche contro il Crystal Palace. A Selhurst Park, i Reds passano 2-1 e la rete decisiva, neanche a dirlo, porta la firma di Momo Salah, al 29esimo centro nel torneo. Prima fila sempre occupata dal Manchester City, in pole position da agosto e pronto a prendersi il titolo aritmetico già settimana prossima, quando all'Etihad Stadium si presenteranno i cugini dello United, guidati dall'arcinemico Mourinho, per una sceneggiatura degna di un film. Intanto, nel week-end appena trascorso, le due rivali mancuniane hanno fatto ampiamente il loro dovere: gli uni, i Citizens, facendo cantare in coro i tre tenori Sané, Jesus e Sterling nel 3-1 contro Everton; gli altri, i Red Devils, liquidando la pratica Swansea in soli 20' con l'uno-due terribile di Lukaku e Sanchez

Dietro la top 5 consolidano la loro posizione in orbita Europa League sia Arsenal che Burnley: i Gunners impiegano 75' minuti per bucare la resistenza dello Stoke, poi travolto sotto tre reti, mentre il Burnley espugna The Hawthorns togliendo al Wba la possibilità di schiodarsi dal numerino 20 che compare in classifica vicino al nome da ormai troppo tempo. Tiene il passo dei Claret il Leicester, sempre a tre punti di distacco in conseguenza del blitz corsaro di Brighton: ci pensa a Iborra ad arrecare il danno ai padroni di casa dopo la beffa del rigore sbagliato da Murray. Di Vardy il colpo del ko in pienissimo recupero.

Sale al 12esimo posto, con un rendimento da eurozona nelle ultime sei, il Newcastle di Rafa Benitez, a cui basta un gol di Perez a dieci minuti dal termine per avere ragione dell'Huddersfield. Stazionari sopra i Magpies e quasi al riparo dagli incubi da retrocessione ecco Watford e Bournemouth, che hanno dato vita a una gara pirotecnica finita 2-2 a Vicarage Road. Sfida nella quale gli Hornets si sono fatti riprendere due volte, la seconda al 92' dall'eterno Defoe. Muove tra passi importanti lontano dalla relegation zone il West Ham, che rifilando un 3-0 al Southampton lo lascia pericolosamente nella terzultima casella.

CLASSIFICA - Manchester City 84*; Manchester United 68*; Liverpool 66; Tottenham 64*; Chelsea 56*; Arsenal 51*; Burnley 46*; Leicester 43*; Everton 40; Bournemouth 37; Watford 37; Newcastle 35*; Brighton 34*; West Ham 33*; Swansea 31*; Huddersfield 31; Crystal Palace 30; Southampton 28*; Stoke 27; WBA 20.