Il punto sulla Premier - Klopp, occhio a Conte. Mourinho da Champions

La Premier League è quel campionato che non vuole sentir parlare di verdetti definitivi neanche dopo la 36esima giornata, quella che deve ancora completarsi stasera con la sfida di Wembley tra Tottenham e Watford. Se si eccettua il titolo già assegnato al Manchester City, la cui sbornia da festeggiamenti non ha impedito ai ragazzi di Pep Guardiola di martellare senza pietà 4-1 il povero West Ham, è tutto ancora aperto per quanto riguarda gli altri obiettivi: è così per la corsa Champions League, dove il successo in terra gallese del Chelsea sullo Swansea ha riportato Antonio Conte virtualmente a -3 dal Liverpool con lo scontro diretto da giocare a Stamford Bridge domenica prossima. Scenario impensabile solo due settimane fa, prima di scoprire che la squadra di Jurgen Klopp – dopo il 2-2 beffa subito per mano del Wba - non sarebbe andata oltre lo 0-0 con lo Stoke City nell'inedita giornata storta di Momo Salah. Quasi tutto scritto in chiave Europa League: è sicuro di un posto l'Arsenal, sesta forza fissa del torneo, a maggior ragione dopo la sesta sconfitta consecutiva in trasferta subita in pieno recupero contro il Manchester United di José Mourinho. L'uomo che, dopo aver onorato doverosamente la carriera di Arsene Wenger assieme al leggendario Sir Alex Ferguson sul prato di Old Trafford, ha posto simbolicamente la parola fine al ciclo di 22 anni dell'alsaziano sulla panchina dei Gunners. Non prima di essersi guadagnato il diritto di giocare la prossima Champions aritmeticamente e fissando l'obiettivo massimo del secondo posto. Dietro le big 6, presto al settimo cielo, il sorprendente Burnley di Sean Dyche vede da vicino il ritorno in Europa facendosi andare bene uno 0-0 molto stretto contro il Brighton: l'inseguitore più diretto, infatti, è l'Everton, ora a -6 grazie al successo esterno per 2-0 con l'Huddersfield con due turni da disputare.

Infiammata la guerra per non finire all'Inferno: oltre ai Potters, usciti da Anfield con un punto d'oro, muovono la classifica anche le altre due squadre che allo stato attuale sarebbero condannate alla retrocessione: vince il Wba, che con l'1-0 del St. James's Park di Newcatle mette assieme l'ottavo punto in quattro partite durante la gestione del traghettatore Darren Moore. Gioisce anche il Southampton, trascinato a -1 dalla salvezza (quartultimo punto dello Swansea) dalla doppietta con cui Tadic piega il Bournemouth. Chi si è messo quasi al riparo dallo spettro della Championship è il Crystal Palace di Hodgson, esagerato nel 5-0 al Leicester che vale l'undicesima piazza ma regala solo sei punti di margine (tre potenziali) sui Saints.

CLASSIFICA - Manchester City 93; Manchester United 77; Liverpool 72*; Tottenham 68**; Chelsea 66; Arsenal 57; Burnley 54*; Everton 48*; Leicester 44; Newcastle 41; Crystal Palace 38*; Bournemouth 38*; Watford 38*; Brighton 37; West Ham 35; Huddersfield 35; Swansea 33; Southampton 32; Stoke City 30*; WBA 28*.

* una partita in più

** una partita in meno