Il punto sulla Premier - Klopp, Sarri e la sorpresa Gracia primi a braccetto

Premier League, 3^ giornata

Nessuno nomini il Leicester, anche perché siamo solamente alla terza giornata di Premier League. Ma questo Watford è quantomeno stuzzicante. Sì, a sorpresa sono gli Hornets a conquistarsi la copertina dell'approfondimento della giornata di Premier che va agli archivi stasera. Manca infatti il gran dessert, il succosissimo Monday Night tra Manchester United e Tottenham. I Red Devils per rialzare la testa dopo un inizio con troppe polemiche, gli Spurs per unirsi a quel terzetto che comanda la classifica a punteggio pieno, e farlo battendo l'armata di Mourinho assumerebbe senz'altro un sapore speciale.

Le partite delle big - Come detto la partita saliente deve ancora arrivare: appuntamento questa sera ad Old Trafford, per le ore 21. Il primo incontro sul calendario vedeva già impegnata la grande favorita ed ha offerto subito la prima sorpresa. Gli Wolves alla portoghese di Espirito Santo hanno infatti giocato un brutto scherzo al City di Guardiola. In realtà il pareggio è alquanto rocambolesco: gli Sky Blues hanno colpito ben tre legni e il gol dei padroni di casa segnato da Boly è annullabile sia per fuorigioco che per tocco di mano. E invece è stato dato gol. Recriminazioni a parte, si è visto un City a marce ridotte. Così come l'Arsenal che, impegnato poco dopo, ha avuto la meglio sul West Ham, nuovo fanalino di coda e unica squadra a zero punti, nonostante una prestazione non indimenticabile. Ma i primi tre punti possono innestare l'atteso cambio di marcia. A Klopp basta invece un gol di Salah per continuare a correre lassù, assieme alla già citata sorpresa Watford di Gracia, che ha battuto il Palace rimanendo al primo posto. Infine, ultimo ma non ultimo, Sarri. Il Chelsea è la terza componente del trittico in vetta, ed ha avuto la meglio su un combattivo Newcastle, schierato dall'ex Benitez con un assetto molto difensivo che ha imbrigliato i Blues a lungo. Ma alla fine, con un autogol propiziatorio, la vittoria è arrivata. Ed è quello che conta. Almeno così ripetevano a Sarri in Italia.

Risultati

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton 1-0

Watford - Crystal Palace 2-1

Fulham - Burnley 4-2

Newcastle - Chelsea 1-2

Manchester United - Tottenham (stasera ore 21)

Classifica

Liverpool, Chelsea e Watford 9; Manchester City e Bournemouth 7; Tottenham* e Leicester 6; Everton 5; Manchester United*, Arsenal, Crystal Palace, Fulham e Brighton 3; Wolverhampton e Cardiff 2; Newcastle, Southampton, Burnley e Huddersfield 1; West Ham 0.