Il punto sulla Premier League - Klopp stecca ancora, lo United può agganciare la vetta

Non si chiude con il botto l’ultima giornata di Premier League del 2020: tanti “Under” e pochi gol per concludere l’anno, eccezion fatta per la grandissima vittoria esterna del Leeds sul campo del West Bromwich con un perentorio 0-5. La notizia principale di questo turno di campionato, però, è il nuovo passo falso del Liverpool: dopo il pareggio contro il West Bromwich, la squadra di Klopp non riesce ad andare oltre lo 0-0 a St. James Park contro il Newcastle. E’ stato fermato da un grande Darlow, il portiere bianconero, ma il Manchester United comincia a farsi sotto. Il gol nel recupero di Rashford contro il Wolverhampton ha permesso alla formazione di Solskaer di portarsi a tre lunghezze dalla capolista ma con una partita da recuperare, dunque potenzialmente a pari punti.

Il vero big match della giornata, però, è stato rinviato: non si è giocato Everton-Manchester City, così come ieri è saltata Tottenham-Fulham, entrambe posticipate a data da destinarsi a causa dei diversi casi di Coronavirus. Il Leicester viene fermato sull’1-1 sul campo del Crystal Palace, pareggio anche tra Chelsea e Aston Villa. In coda si rilancia il Burnley, che supera di misura l’ormai spacciato Sheffield United, e l’Arsenal prova a ripartire: per battere il Brighton in trasferta basta una rete di Lacazette nella ripresa, ma il 2020 dei Gunners resta negativo e la vetta è distante addirittura 13 punti, più vicina la zona rossa con il Fulham a 9 lunghezze.

La Premier non si ferma, domani si torna già in campo con i primi anticipi della 17esima giornata e le primissime gare dell’anno nuovo.

RISULTATI

Crystal Palace-Leicester 1-1 (58’ Zaha; 83’ Barnes)

Chelsea-Aston Villa 1-1 (34’ Giroud; 50’ El-Ghazi)

Everton-Manchester City rinviata

Brighton-Arsenal 0-1 (66’ Lacazette)

Burnley-Sheffield United 1-0 (32’ Mee)

Southampton-West Ham 0-0

West Bromwich-Leeds 0-5 (9’ aut Sawyers, 31’ Alioski, 36’ Harrison, 40’ Rodrigo, 72’ Raphinha)

Manchester United-Wolves 1-0 (93’ Rashford)

Tottenham-Fulham rinviata

Newcastle-Liverpool 0-0

CLASSIFICA

Liverpool 33, Manchester United 30*, Leicester 29, Everton 29*, Aston Villa 26**, Chelsea 26, Tottenham 26*, Manchester City 26**, Southampton 26, West Ham 23, Leeds 23, Wolves 21, Arsenal 20, Newcastle 19*, Crystal Palace 19, Burnley 16*, Brighton 13, Fulham 11*, West Bromwich 8, Sheffield United 2 (* una gara in meno, ** due gare in meno).