Il punto sulla Premier League: l'Aston Villa non si ferma, Ancelotti mantiene il primato

vedi letture

Dopo i risultati a sorpresa del turno precedente, con le fragorose cadute di Liverpool e Manchester United, torna l'equilibrio in Premier League, anche se al comando resta saldo l'Everton di Ancelotti dopo il pareggio nel derby del Merseyside. A Goodison Park non mancano le emozioni: Reds subito in vantaggio con Mané, risposta di Keane e nuovo vantaggio messo a segno da Salah. Nel finale ci pensa Calvert-Lewin a pareggiare nuovamente i conti e a nulla vale il gol di Henderson in pieno recupero, poiché il VAR rileva un fuorigioco millimetrico sufficiente ad invalidare la rete.

Grandi emozioni anche nel derby londinese tra Tottenham e West Ham. Partenza impetuosa degli uomini di Mourinho che piazzano un 3-0 micidiale trascinati da Kane, due gol e un assist, ma gli Hammers reagiscono nella ripresa ed aciuffano il pareggio nel finale grazie ad una prodezza balistica di Lanzini. Nelle zone alte della classifica non si ferma la corsa dell'Aston Villa: anche il Leicester si piega davanti alla squadra di Dean Smith che inanella la quarta vittoria consecutiva, grazie alle parate del portiere Martinez e ad un gran gol di Barkley nel recupero.

Torna a vincere il Manchester City con un successo di misura sull'Arsenal, così come i cugini del Manchester United, di rimonta sul Newcastle. Alla squadra di Solskjaer serve quasi un tempo per scrollarsi di dosso le scorie della batosta rimediata nell'ultimo turno, ma nella ripresa i Red Devils dilagano grazie ad un ispirato Bruno Fernandes.

Il pareggio è il risultato che va per la maggiore in questa quinta giornata: terminano con il segno X anche Crystal Palace-Brighton, Sheffield United-Fulham (primo punto stagionale per i Cottagers) e Chelsea-Southampton, uno scoppiettante 3-3 con Timo Werner protagonista per i Blues.

I risultati della 5° giornata

Everton-Liverpool 2-2

Chelsea-Southampton 3-3

Newcastle-Manchester United 1-4

Manchester City-Arsenal 1-0

Sheffield United-Fulham 1-1

Crystal Palace-Brighton 1-1

Tottenham-West Ham 3-3

Leicester City-Aston Villa 0-1

West Bromwich-Burnley 0-0

Leeds United-Wolverhampton 0-1

La classifica alla 5° giornata

Everton 13

Aston Villa 12 *

Liverpool 10

Leicester City 9

Arsenal 9

Wolverhampton 9

Tottenham 8

Chelsea 8

West Ham 7

Leeds United 7

Manchester City 7 *

Southampton 7

Newcastle 7

Crystal Palace 7

Manchester United 6 *

Brighton 4

West Bromwich 2

Burnley 1 *

Sheffield United 1

Fulham 1

*una partita in meno

Prossimo turno

Aston Villa-Leeds United

West Ham-Manchester City

Fulham-Crystal Palace

Manchester United-Chelsea

Liverpool-Sheffield United

Southampton-Everton

Wolverhampton-Newcastle

Arsenal-Leicester City

Brighton-West Bromwich

Burnley-Tottenham