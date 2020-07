Il punto sulla Premier League: vola il Manchester United, crolla il City

vedi letture

Una tornata di gare assai interessante, quella del 33esimo turno di Premier League. Poche, va detto, le sorprese in questo weekend, se si esclude il tonfo a tratti clamoroso di un Manchester City che crolla al St. Mary's Stadium sotto il colpo di Che Adams a Southampton nel posticipo serale di domenica 5 luglio. Ad aprire la giornata ci ha pensato il Brighton, con la vittoria esterna in casa del Norwich. Hanno vinto agevolmente Manchester United e Leicester, rispettivamente contro Bournemouth e Crystal Palace. Arsenal corsaro al Molineux col Wolverhampton, e Chelsea che ne fa tre al Watford a Stamford Bridge. Non si fanno male Burnley e Sheffield United, al pari di Newcastle e West Ham. Liverpool che vince, non senza affanni, con l'Aston Villa. Tottenham che, infine, trionfa di misura all'Hotspur Stadium contro un Everton coriaceo.

I RISULTATI DELLA 33ESIMA GIORNATA

Norwich-Brighton 0-1

Manchester United-Bournemouth 5-2

Leicester-Crystal Palace 3-0

Wolverhampton-Arsenal 0-2

Chelsea-Watford 3-0

Burnley-Sheffield United 1-1

Newcastle-West Ham 2-2

Liverpool-Aston Villa 2-0

Tottenham-Everton 1-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Liverpool 89

Manchester City 66

Leicester 58

Chelsea 57

Manchester United 55

Wolverhampton 52

Arsenal 49

Tottenham 48

Sheffield United 48

Burnley 46

Everton 44

Newcastle 43

Southampton 43

Crystal Palace 42

Brighton 36

West Ham 31

Watford 28

Aston Villa 27

Bournemouth 27

Norwich 21

IL PROSSIMO TURNO

Crystal Palace-Chelsea

Watford-Norwich

Arsenal-Leicester

Manchester City-Newcastle

Sheffield United-Wolverhampton

West Ham-Burnley

Brighton-Liverpool

Bournemouth-Tottenham

Everton-Southampton

Aston Villa-Manchester United