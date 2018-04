Il punto sulla Premier - Mou rinvia la festa City. Klopp in bianco con l'Everton

"Al mio segnale scatenate l'inferno". Non poteva che essere il discorso motivazionale tenuto negli spogliatoi all'intervallo da José Mourinho a rianimare i diavoli rossi dello United, trasformandoli dai clown alla festa da titolo degli odiati nemici del City visti nel primo tempo ai giocatori capaci nella ripresa di ribaltare l'esito di un trionfo annunciato rimontando da 0-2 a 3-2.

Meno pepe, invece, nel derby della Merseyside, dove la macchina da gol del Liverpool, privata di Salah e per buona parte della gara di Firmino, si è inceppata impattando 0-0 proprio contro l'Everton in una sfida nella quale Klopp ha volutamente evitato la componente 'wild' del duello, soprattutto in previsione del ritorno di Champions con Guardiola.

Mezzo passo falso per i Reds, che ora devono condividere il terzo posto a pari merito con il Tottenham, vittorioso a Stoke-on-Trent per 2-1 grazie alla doppietta di Eriksen (niente 25esimo gol per Kane che pure se l'era attribuito) e potenzialmente a +3 in caso di vittoria nel recupero.Arranca al quinto posto il Chelsea, che dalla stracittadina londinese con il West Ham ricava un fiacco 1-1 e la minaccia di un Arsenal che ora si fa vedere negli specchietti: i Gunners, non senza faticare per avere la meglio per 3-2 sul Southampton, hanno ricucito il gap con Conte fino al -3.

Vittoria corsara da 'settimo cielo' per il Burnley, che consolida la sua posizione in perfetta solitudine dietro le big 6 rovesciando il Watford a Vicarage Road nel segno di Vokes e Cork. Portandosi a +6 sul Leicester, battuto a sorpresa 2-1 dal Newcastle. Che ora si gode la sua posizione privilegiata a dieci punti di distacco dalla relegation zone dove non si muove foglia. Eccetto il punticino raro dopo 8 giri a vuoto intascato dalla maglia nera del torneo Wba, che ha fermato 1-1 in casa lo Swansea. Ora nel traffico delle squadre a rischio retrocessione come Brighton e Huddersfield, che si sono annullate sull'1-1 all'Amex Stadium, oltre al Crystal Palace, a cui non riesce il colpo esterno a Bournemouth a causa del secondo 2-2 consecutivo all'ultimo respiro con cui le Cherries hanno agguantato una partita ormai persa.

CLASSIFICA - Manchester City 84*; Manchester United 71*; Liverpool 67; Tottenham 67*; Chelsea 57*; Arsenal 54*; Burnley 49*; Leicester 43*; Everton 41; Newcastle 38*; Bournemouth 38; Watford 37; Brighton 35*; West Ham 34*; Swansea 32*; Huddersfield 32; Crystal Palace 31; Southampton 28*; Stoke 27; WBA 21.