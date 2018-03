Il punto sulla Premier - Mou, special two. Pochettino supera Klopp

© foto di imago sportfotodienst

Aspettando l'esibizione della capolista Manchester City a Stoke-on-Trent questa sera, nel 30esimo turno di Premier League il Manchester United brinda con moderazione al secondo posto, consolidato grazie al 2-1 imposto al Liverpool nel 200esimo derby d'Inghilterra della storia. Quello che ha la faccia sfrontata del giovane Marcus Rashford, autore della doppietta decisiva che ha infiammato Old Trafford e ha ricacciato indietro Jurgen Klopp a -5. Scalzandolo dal gradino più basso del podio, ora di proprietà del Tottenham di Mauricio Pochettino che indora la pillola amarissima ingoiata dopo l'eliminazione in Champions con un successo rotondo per 4-1 a Bournemouth. Sale in corsia cinque, tornando a intascarsi l'intera posta in palio, il Chelsea di Antonio Conte, uscito vincitore dal delicato duello con il Crystal Palace e ora in carreggiata sull'autostrada a tre corsie che porta alla top 4.

Sotto i Blues restano cristallizzate ben tre posizioni: l'Arsenal rimane stabilmente in piena zona Europa League dopo il 3-0 rifilato al Watford, mantenendosi a cinque incollature di vantaggio sul Burnley, corsaro al London Stadium che sabato pomeriggio è diventato facile territorio di invasione da parte degli esacerbati tifosi del West Ham, protagonisti di una contestazione sui generis in campo contro i giocatori e sugli spalti per dimostrare il loro dissenso nei confronti della dirigenza. Rimane incollato all'ottava piazza il Leicester, spietato nello sbriciolare le già friabili chance di salvezza del Wba asfaltandolo 4-1 per lasciarlo in triste solitudine in fondo alla graduatoria.

Cambia nome l'immediato inseguitore delle Foxes, ora tallonate a tre punti dall'Everton, reduce dal 2-0 in cui ha avuto la meglio sul Brighton nella sfida da squadre sospese a metà classifica.

Messaggio forte e chiaro in chiave salvezza da parte del Newcastle, trascinato dalla prima doppietta in Premier di Kenedy nel 3-0 che ha steso il Southampton condannandolo all'ennesima delusione stagionale. Muovono un passettino lontano dalla relegation zone Huddersfield e Swansea, avanti insieme a braccetto dopo il pari a reti bianche maturato al John Smith's Stadium.

CLASSIFICA - Manchester City 78; Manchester United 65; Tottenham 61; Liverpool 60; Chelsea 56; Arsenal 48; Burnley 43; Leicester 40; Everton 37; Watford 36; Brighton 34; Bournemouth 33; Newcastle 32; Swansea 31; Huddersfield 31; West Ham 30; Southampton 28; Crystal Palace 27; Stoke 27; WBA 20.