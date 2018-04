Il punto sulla Premier - Pep re d'Inghilterra sul campo di golf. Conte, che rimonta

© foto di Imago/Image Sport

'Hole in one'. Buca in un solo colpo al 'par' 34 della Premier League per il golfista Pep Guardiola che, dopo aver guidato il Manchester City al successo per 3-1 contro il Tottenham sul green di Wembley, tra un bogie e un birdie ha festeggiato il titolo osservando distrattamente la caduta rovinosa del Manchester United di José Mourinho, passato nel giro di otto giorni dall'epica rimonta nel derby alla polvere della sconfitta contro il fanalino di coda Wba. E' Jay Rodriguez il giustiziere dei Red Devils e, per contraltare, l'inaspettato eroe della parte blu di Manchester che in 90 minuti ha provocato un testa-coda clamoroso, consegnando la corona nelle mani del rinominato Shark Team. Che ha divorato voracemente un torneo in cui le altre contendenti, fino al 13 maggio, si spartiranno le ultime briciole rimaste della torta: incluso il Liverpool, semifinalista di Champions, che per ora si deve accontentare del terzo posto, tenuto stretto nel turno appena passato grazie alla sinfonia suonata dai tre tenori Salah-Firmino-Mané nel 3-0 al Bournemouth (82 gol totali per i big three). Detto del crollo casalingo degli Spurs, comunque ancora sicuri di un posto in Champions, il Chelsea risorge dalle sue stesse ceneri come una fenice portandosi a -7 dal quarto posto: al St. Mary's Stadium, i Blues riescono a ribaltare il Southampton da 0-2 a 3-2 in nove minuti nel segno di Giroud. Giro a vuoto, invece, per l'Arsenal che, interrompendo la striscia di sei risultati utili consecutivi per colpa del 2-1 incassato a Newcastle, ora vede minacciosamente negli specchietti retrovisori il Burnley. Praticamente sicuro di un posto nella prossima Europa League dopo aver cancellato ogni possibilità di rimonta del Leicester City spedendolo a -9 grazie al 2-1 maturato a Turf Moor.

Nelle retrovie, oltre al risultato sorprendente di Old Trafford che mette in discussione a livello aritmetico la retrocessione dei Baggies, muovono passi importanti verso la salvezza Huddersfield e Crystal Palace, usciti vincitori rispettivamente dalle sfide con Watford e Brighton. Grande curiosità per il match del London Stadium di stasera, dove lo Stoke City, ospite del West Ham, è chiamato a prendere al volo uno degli ultimi treni di sola andata per la massima. Per superare il Southampton, terzultimo, e avvicinare lo Swansea, che si è fatto bastare l'1-1 con l'Everton.

CLASSIFICA - Manchester City 87*; Manchester United 71*; Liverpool 70; Tottenham 67*; Chelsea 60*; Arsenal 54*; Burnley 52*; Leicester 43*; Everton 42; Newcastle 41*; Bournemouth 38; Watford 37; Brighton 35*; Huddersfield 35; West Ham 34**; Crystal Palace 34; Swansea 33*; Southampton 28*; Stoke 27; WBA 24.

* una partita in meno

** due partite in meno