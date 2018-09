Il punto sulla Premier - Sono tre le grandi: Reds, Blues e... il Watford

Premier League, 4^ giornata.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piano piano continua a ridursi il pur sempre consistente gruppo di leader a punteggio pieno in vetta alla classifica della Premier League. Arrivati a trecentosessanta minuti dall'avvio delle danze, c'è un terzetto che se non possiamo chiamarlo inatteso, può andare inedito. Anche se probabilmente la parola sorpresa è la più azzeccata per descrivere la presenza del Watford in questo terzetto di testa. Perché se la presenza di Chelsea e Liverpool in una corsa a punteggio pieno non è stupefacente in senso assoluto, ciò non vale per gli Hornets. E alzi la mano chi si aspettava di vederli ancora lì dopo la sfida-verità con il Tottenham.

Le partite delle big - Sembra strano, ma ai fini della classifica gli occhi erano tutti a Vicarage Road, dove è andato peraltro in scena qualcosa di impensabile. Il Watford di Javi Gracia, sulla carta sfavorito, ha domato gli Spurs di Pochettino e Kane, oltre a tante altre stelle, rimanendo agganciato al treno delle primatiste a punteggio pieno, in compagnia di due squadroni della caratura di Liverpool e Chelsea. Proprio i primi hanno aperto la giornata, vivendo anche la prima giornata difficile del loro portiere, Alisson. Il brasiliano ex Roma si è reso autore di una leggerezza molto criticata, costata il gol del Leicester ma per fortuna dei suoi ininfluente per il risultato. I Blues di Sarri hanno invece regolato in casa il Bournemouth. Dietro rimane in scia anche il Manchester City. Lì a due punti di distanza, gli Sky Blues fanno il loro dovere - pur non senza qualche fatica - battendo il Newcastle e rimanendo a meno due. Anche i rivali dell'altra sponda di Manchester, lo United, ritrovano il sorriso. Nonostante un Pogba ancora molto negativo - con tanto di rigore sbagliato - i Red Devils sono comunque riusciti ad avere la meglio sul campo del Burnley, nell'ultima partita della giornata. Poco prima era anche arrivata la seconda affermazione del nuovo Arsenal di Emery: battuto il Cardiff, ma che fatica per gli uomini di Emery.

Risultati

Leicester - Liverpool 1-2

West Ham - Wolverhampton 0-1

Everton - Huddersfield 1-1

Crystal Palace - Southampton 0-2

Chelsea - Bournemouth 2-0

Brighton - Fulham 2-2

Manchester City - Newcastle 2-1

Cardiff - Arsenal 2-3

Watford - Tottenham 2-1

Burnley - Manchester United 0-2

Classifica

Liverpool, Chelsea e Watford 12; Manchester City 10; Tottenham 9; Bournemouth 7; Everton, Leicester, Arsenal e Manchester United 6; Wolverhampton 5; Southampton, Fulham e Brighton 4; Crystal Palace 3; Cardiff e Huddersfield 2; Newcastle e Burnley 1; West Ham 0.