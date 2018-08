Il punto sulla Samp: Sfuma Zaza, è caccia alla punta. Arriva Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intenzione di Marco Giampaolo e Massimo Ferrero è chiarissima: fare meglio dell'ultima stagione e, per questo, la Sampdoria ha piazzato colpi utili a far crescere la formazione doriana. Per puntare, almeno inizialmente, al ritorno nelle competizioni europee.

Gli affari doriani - Via Duvan Zapata, dentro Gregoire Defrel. La squadra blucerchiata ha ceduto il centravanti ex Napoli e Udinese all'Atalanta, puntando sull'ex Sassuolo prelevato dalla Roma. Il francese ha voglia di rivalsa dopo non essere stato in grado di mostrare il proprio valore in giallorosso, mentre si cerca un altro attaccante dopo l'affare sfumato per Simone Zaza. L'ex Juventus sembra aver deciso di tornare a Torino per vestire, questa volta, la maglia granata alla corte di Walter Mazzarri. Tra i pali ha salutato Emiliano Viviano, con destinazione Lisbona per lo Sporting, ma la Samp non s'è fatta trovare impreparata prelevando Emil Audero dalla Juventus (reduce dalla parentesi in B al Venezia) e Rafael Cabral, svincolatosi dal Napoli dopo cinque anni vissuti a Castel Volturno. La difesa titolare ha visto l'inserimento di Omar Colley, arrivato dal KRC Genk, ma anche dell'ex Bologna Alex Ferrari. Il centrocampo potrà contare su Jakub Jankto che ha salutato Udine ma anche sull'ex Leeds Ronaldo Vieira e Albin Ekdal, tornato in Serie A dopo l'avventura all'Amburgo. Federico Furlan è stato tesserato dopo il fallimento del Bari ma immediatamente girato alla Ternana, altri affari interessanti sono quelli legati al terzino brasiliano Júnior Tavares e al centrocampista Daouda Peeters, inizialmente schierato con la Primavera.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Ferrero cerca un attaccante e un difensore. Sembra fatta per Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli, mentre ci sono maggiori difficoltà per il fronte offensivo. Sfumato Zaza è tornato di moda Mattia Destro del Bologna, così come Dimitri Oberlin del Basilea. Nelle scorse ore, il centrocampista Valerio Verre è stato ceduto al Perugia.