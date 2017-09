Il punto sulla Serie B - Parma, altro salto? Quattro squadre in vetta

Ecco com'è andato il secondo turno di Serie B.

In Serie B, le neopromosse sanno bene come si fa a salire ancora di categoria facendo un doppio passo. E' successo a Benevento e Spal lo scorso anno, ma anche al Novara, ad esempio, diversi anni fa. Sicuramente è troppo presto per dirlo, dato che siamo appena alla seconda giornata, ma è proprio a Novara che il Parma s'è cominciato a candidare al ruolo di successore delle suddette squadre. Un 1-0 in trasferta che porta a sei il computo totale dei punt, en plein. Proprio come il Perugia, che ha strapazzato il Pescara al Curi, il Frosinone, che ha battuto di misura il Cittadella, e il Carpi, che vince ancora sul campo dello Spezia. Quattro squadre, dunque, fin qui sono a punteggio pieno.

Ma pian piano si attendon anche le altre big. A cominciare dalle tre formazioni retrocesse dalla Serie A: il Palermo per ora non va oltre lo 0-0 a Brescia e resta a quattro punti, proprio come l'Empoli, subito in ripresa dopo il pareggio dell'esordio, con un bel 3-2 al Bari. Ed in ripresa è apparsa anche la neopromossa Cremonese, al primo (3-1 all'Avellino) successo dopo il k.o. al debutto contro il Parma. Stesso ruolino, fin qui, per l'Ascoli: prima la debacle al Tombolato, ora la vittoria di misura sulla Pro Vercelli.

Adesso sono proprio i piemontesi ad occupare l'ultimo posto in classifica, in compagnia di Spezia (sconfitto col Carpi) e Novara (k.o. interno contro il Parma). Primi punti della stagione per Foggia e Virtus Entella, reduci dall'1-1 in terra pugliese, oltre che per Cesena e Brescia, che hanno collezionato due 0-0 rispettivamente contro Venezia e Brescia. In attesa del posticipo tra Salernitana e Ternana, si può dire che questo turno ha già regalato tante, tantissime emozioni.