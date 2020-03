Il punto sulle trasferte delle italiane in Europa e le porte chiuse in Spagna

Porte aperte. Porte chiuse. Le gare delle italiane in Europa si avvicinano. Ben quattro incroci spagnoli su cinque per i club della Serie A, eccezion fatta per la Juventus che dovrà ospitare il Lione. Per le altre, invece, c'è il rischio di partite a porte chiuse.

Cosa succede

L'emergenza Coronavirus ha superato i confini internazionali. Non si tratta solo di una questione cinese, italiana ma riguarda anche le gare delle competizioni UEFA. Soprattutto in Spagna.

Le italiane in Spagna

Ben quattro gli incroci italiani in Spagna. Le prossime gare sono quelle del 10 marzo dell'Atalanta a Valencia, della Roma il 12 a Siviglia, del Napoli il 18 a Barcellona, dell'Inter il 19 in casa del Getafe.

Cosa ha detto il Ministro della Sanità

Il Ministro della Sanità spagnolo ha suggerito di giocare le gare a porte chiuse. Su tutte sembra che il rischio più importante riguardi Valencia-Atalanta e Getafe-Inter, viste le città delle due squadre italiane.

A rischio anche le altre

Non solo queste due partite. Secondo La Sexta, dovrebbero e potrebbero giocarsi a porte chiuse anche le gare spagnole di Napoli e Roma.

Manca la comunicazione UEFA

La decisione da parte delle autorità spagnole sembra presa, anche se manca l'ufficialità. Dall'altra parte, a tutti e quattro i club, non è ancora arrivata una comunicazione da parte della UEFA.