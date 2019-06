Il pupillo di Lucescu nei foglietti di Paratici: Demiral pronto per la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi lo ha ammesso candidamente. Senza panegirici. "Mi piacerebbe avere Merih Demiral anche la prossima stagione". Solo che la Juventus è in periodo di cambiamento e rivoluzione. Solo che sei mesi, quando il talento è così importante, bastano per capire che sei da grande. Che sei da Juventus. Perché la gavetta è diversa, ognuno ha la sua. Si può partire dal basso, salire uno scalino alla volta. Crescere nell'alcova, sbarcare dalla luna oppure arrivare dall'estero, da una lega non di prima fascia, fare qualche mese d'apprendistato e poi dimostrare d'avere i colpi per giocare in una squadra d'alto livello. Nella Juventus.

Nel foglietto di Paratici Demiral era negli appunti gettati e ritrovati di Fabio Paratici. Questo per spiegare che in posizione di forza, un club di grande livello riesce comunque a fare le sue strategie. Anche quando arrivano spifferi e spiragli all'esterno. La Juventus aveva bloccato Demiral, sbarcato al Sassuolo dall'Alanyaspor, la Juventus ha acquistato Demiral in estate sbaragliando la concorrenza dell'Atletico Madrid che pure ci ha provato negli ultimi giorni a eseguire il colpo di coda.

Centrale di alto livello Demiral è nelle grazie del ct Mircea Lucescu. Un pallino e pupillo della guida tecnica della Turchia che non manca di elogiarlo a ogni conferenza stampa. "E' da Juventus". "Merita già la Juventus". Detto fatto. Nell'analisi Wyscout, che trovate nelle immagini in calce a questo pezzo, si evince che Demiral è un giocatore capace di giocare da interno destro e sinistro a piacimento. Nei tre, nei quattro, soprattutto. Che ha gran confidenza con il pallone, che gestisce spesso l'impostazione di gioco, che perde solo un duello aereo su quattro. Palla al piede, regia dal basso, le idee tattiche giuste per Sarri e con Sarri. Per questo Demiral è uno da Juventus. Da subito.