Il rammarico di Ashley Young dopo Bergamo: "Difeso da squadra, pensavamo di vincere"

vedi letture

L’esterno dell’Inter Ashley Young ha parlato a InterTV dopo l’1-1 contro l’Atalanta: “Non è mai una partita facile, specialmente in un campo come questo. L’Atalanta è un avversario complicato. Pensavamo di poter ottenere i tre punti, siamo anche passati in vantaggio ma abbiamo purtroppo subito la rete del pareggio. Non siamo riusciti a finalizzare le occasioni avute e loro sono stati bravi a trovare il gol dell’1-1. Mi spiace dal momento che abbiamo difeso come squadra”.