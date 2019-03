© foto di Federico Gaetano

Fiorentina-Torino 1-1 (7' Simeone, 34' Baselli)

Quando Gabriel Omar Batistuta sbarca a Firenze, la città sembra sempre in fermento. Quasi come quando il Re Leone dominava gli avversari e segnava decine di gol sul terreno di gioco del Franchi. E oggi l'ex centravanti argentino era sulle tribune dell'impianto fiorentino per seguire la sfida col Torino, prima di trasferirsi in Piazza della Signoria per l'evento dedicato ai suoi 50 anni.

E la sua presenza allo stadio, oltre che rinvigorire il tifo fiorentino, ha stimolato anche il connazionale Simeone. Un gol bello e d'astuzia, quello con cui il Cholito ha sbloccato il match col Torino dopo 7 minuti di gioco sfruttando una disattenzione della difesa granata sul fuorigioco. Il centravanti di Pioli arrivava alla sfida con un digiuno di 4 partite e oggi avrebbe addirittura potuto segnarne due, di reti. Ma Sirigu, il migliore in campo fra i 22, aveva idee diverse da quelle del figlio del Cholo. Che nonostante una stagione oramai senza grossi obiettivi in campionato sta cercando comunque di migliorare le sue statistiche. Dopo 29 giornate il Cholito, con quello di oggi, ha segnato 6 gol e fornito 5 assist per i compagni.