Il Real di Ramos e Benzema è avanti all’Inter di Lautaro: a Madrid è 2-1 all’intervallo

Bellissimo primo tempo quello andato in scena a Valdebebas fra Real Madrid e Inter. Col risultato, 2-1, che per il momento premia i Blancos e condanna i nerazzurri di Antonio Conte. Il match parte subito forte: Asensio e Valverde testano l’attenzione di Handanovic, Barella e Lautaro Martinez quelli di Courtois. Al quarto d’ora è invece Vidal a farsi vedere con un bel tiro da fuori. La svolta arriva al 25’: uscita complicata dell’Inter, Hakimi si avventura in un improvvido retropassaggio verso Handanovic che incrocia la traiettoria di Karim Benzema: per il francese è un gioco da ragazzi saltare il portiere sloveno e depositare in rete il pallone dell’1-0.

L’Inter prova a reagire, ma è ancora il Real Madrid a trovare il gol: angolo di Kroos, stacco imperioso di Sergio Ramos che elude la marcatura di De Vrij e di testa segna il 2-0. L’Inter è scossa, ma trova subito il modo di restare in partita: minuto 35, Brozovic vede il movimento di Barella che col tacco trova la profondità di Lautaro Martinez. Il Toro anticipa Varane e con un destro a incrociare firma il 2-1. Risultato che fino al 45' non cambierà, con l’arbitro Turpin che manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1.