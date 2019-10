© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Isco è già stato informato: a gennaio il Real Madrid ascolterà le offerte che arriveranno per la sua cessione. Lo spagnolo, d'altronde, piace da tempo sia in Premier che in Serie A.

Poco spazio - Il trequartista classe '92, complice anche un infortunio al bicipite femorale, in questa stagione ha collezionato finora soltanto quattro presenze finendo progressivamente fuori dal giro. Probabile, secondo quanto riporta il Daily Mail, che l'obiettivo di Juventus e Manchester City possa finire dunque ufficialmente sul mercato tra un paio di mesi.