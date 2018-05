Il Real Madrid corteggia Pjanic. E la Juve pensa a Modric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Miralem Pjanic, regista corteggiato dal Real Madrid. Per il club blancos, fresco campione d'Europa per la terza volta consecutiva, tra gli attuali titolari l'unico sacrificabile è Luka Modric,33 anni a settembre. E proprio la possibilità di inserire il croato nell'affare è ipotesi da non sottovalutare qualora il Real dovesse decidere di affondare il colpo per Pjanic avanzando un'offerta superiore ai 60 milioni di euro.