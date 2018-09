Il Real Madrid è ancora favorito per la Champions. Anche senza CR7

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

C'era chi aveva dubbi sulla qualità del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo, in questa prima notte di Champions ha ottenuto la risposta che cercava. La squadra di Lopetegui ha dimostrato che il valore della rosa è straordinario e che, nonostante non sia passato molto da cambio di guardia in panchina e dal clamoroso addio di CR7, il gioco e le idee del nuovo allenatore, sono già stati ampiamente digeriti.

Bale sembra un altro giocatore rispetto agli ultimi due anni all'ombra del portoghese. Partecipa al gioco e segna, cosa volere di più? Modric è sempre il solito fenomeno e Isco disegna calcio imparando dal maestro croato. Se poi anche Mariano e Asensio decidono che è il momento di sbocciare definitivamente, Ronaldo può davvero essere considerato solo un ricordo. Splendido, ma comunque che si riferisce al passato.

In molti, questa estate, non hanno inserito tra le favorite per la vittoria di questa Champions il Real Madrid orfano del marziano della Juventus. Hanno sbagliato, perché chiunque voglia strappare dalle mani di Florentino Perez, la coppa più importante del continente, dovrà fare i conti con i ragazzi terribili dell'ex ct della Spagna.