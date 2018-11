Il Real Madrid e il caso Isco, dalla Spagna sicuri: ci sono Juve e City

Non c'è pace in casa Real Madrid, almeno considerando il presente (e il futuro?) di Isco. L'attaccante spagnolo, dopo la tribuna dell'Olimpico in occasione della sfida di Champions League contro la Roma, infatti, si prende le prime pagine delle edizioni di As e Marca (i due quotidiani che trattano da vicino le vicende dei Blancos): lo spagnolo non rientra più nelle rotazioni del tecnico Solari - si legge - che finora gli ha concesso solo il 14% dei minuti a disposizione. Una situazione - sottolinea in particolar modo As - che può portare presto allo scontro definitivo con inevitabili risvolti di mercato: in questo caso, alla finestra ci sarebbero la Juventus e il Manchester City, pronte ad approfittarne qualora Isco dovesse la sciare il campionato spagnolo.