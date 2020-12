Il Real Madrid ha solo quattro possibili rivali negli ottavi: ci sono Lazio e Atalanta

La vittoria del girone per il Real Madrid porta alla possibilità, per i Blancos, di affrontare solamente quattro rivali durante la fase a eliminazione diretta. Ci sono due italiane, come Lazio e Atalanta, ma anche Lipsia e Porto. Insomma, un accoppiamento probabilmente semplice per i campioni di Spagna di Zidane.