Il Real Madrid in campo contro la tentazione Lautaro: è stato e sarà un obiettivo dei Blancos

vedi letture

Questa sera sarà una partita particolare per Lautaro Martinez e non solo perché da giorni è in cerca di un rilancio che tarda ad arrivare. Secondo Tuttosport l'argentino è stato un obiettivo del Real Madrid, avversario di stasera in Champions League, quando la trattativa col Barcellona si stava via via affievolendo. Niente di particolarmente concreto, ma un interesse che potrebbe tornare di moda prossimamente, magari quando le due big del calcio spagnolo torneranno a fare mercato dopo mesi complicati a causa del Covid.