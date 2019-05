Il Real Madrid pensa al sostituto di Ramos. Koulibaly e Skriniar nella lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Spagna tiene banco la vicenda legata al possibile futuro di Sergio Ramos lontano dal Real Madrid. Per il quotidiano As l'addio del capitano alle Merengues non è da escludere ed il Real sta già valutando una lunga lista di nomi per la sua eventuale successione. Fra questi c'è Kalidou Koulibaly del Napoli, ma non solo. Gli altri profili graditi ai Blancos sono quelli di Matthijs De Ligt dell'Ajax, Virgil Van Dijk del Liverpool e José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid.

Alternative in secondo piano - Il Real Madrid però starebbe guardando anche ad altri profili, sebbene i 4 nomi citati siano i preferiti di Zinedine Zidane. Gli altri nomi sono quelli di Milan Skriniar dell'Inter e Antonio Rudiger del Chelsea.