© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto afferma As, sono cinque i nomi su cui sta riflettendo il Real Madrid per rinforzare un attacco che non può più contare sui gol di Cristiano Ronaldo ed è evidentemente in difficoltà e ben due giocano nella nostra Serie A. Si tratta di Mauro Icardi (Inter), Timo Werner (RB Leipzig), Krzysztof Piatek (Genoa), Fernando Llorente (Tottenahm) e Bas Dost (Sporting Lisbona).