Solo dieci minuti in stagione per Brahim Diaz (20) e la sensazione che già a gennaio l'ex Manchester City potrebbe fare le valigie e cercare fortuna altrove. A scriverlo è Marca, secondo cui il Milan - che nel finale della scorsa estate ci aveva fatto un pensierino - resta una ipotesi ancora percorribile per le prossime finestre di calciomercato.