Il Real pensa allo scambio Kroos-Pjanic: nodo ingaggio, Juve scettica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dare Toni Kroos per avere Miralem Pjanic. È questa l'idea di mercato, scrive Tuttosport, che circola dalle parti del Real Madrid: il club iberico segue da tempo il bosniaco e Florentino Perez starebbe pensando a imbastire un maxi-scambio col tedesco, all'insegna di una rifondazione del gruppo che ha vinto tre Champions di fila ma è uscito agli ottavi quest'anno. Una suggestione che però in casa Juve vivrebbero con scetticismo: al di là del valore dei giocatori, Kroos guadagna quasi il doppio di Pjanic, un peso che per il bilancio bianconero sarebbe meglio evitare. E inoltre, in caso di cessione di un pezzo da novanta, dalle parti della Continassa preferirebbero incassare liquidità e non contropartite tecniche, seppure di valore assoluto.