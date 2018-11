Il Real raddoppia all'Olimpico. Gol di Vazquez, male la difesa della Roma

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid raddoppia all'Olimpico: 2-0 delle merengues, a segnare è Lucas Vazquez al termine di un'azione corale in cui Bale crossa, Benzema fa sponda e lo spagnolo insacca. Per la seconda volta, non benissimo la difesa della Roma, anche se in questo caso l'errore è meno grave rispetto al vantaggio madridista.