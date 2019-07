Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Federico Chiesa. Una situazione delicatissima, quella relativa al ventunenne della Fiorentina. Uno che è considerato dalle grandi pronto al grande salto ma che è blindato dal neo proprietario viola Rocco Commisso. "Resterà, lo incontrerò nelle prossime settimane e resterà almeno per un anno", ha detto a Radio Sirius. Secondo il giornale, Commisso è pronto a rifiutare anche 100 milioni per il talento blindato fino al 2022 e che non ha intenzione di forzare la mano per un eventuale addio.