Il record - Leonardo Pavoletti: il Cagliari si affida ai suoi gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava ad un passo dall'ennesimo ritorno al Sassuolo, dove la dirigenza lo avrebbe accolto stavolta a braccia aperte: Leonardo Pavoletti ha deciso di ignorare le sirene emiliane e scegliere il progetto del Cagliari, che per averlo ha sborsato la cifra record di dodici milioni di euro. Toccherà all'ex Sassuolo non far rimpiangere Borriello, partito in direzione Ferrara.

Nome - Leonardo Pavoletti

Trasferimento - Dal Napoli al Cagliari

Ruolo - Centravanti

Carriera - Si mette in luce con la maglia del Lanciano, in Serie B, e il Sassuolo ci crede, portandolo in Serie A dopo un ulteriore prestito, al Varese. Ma coi neroverdi non trova spazio e parte nuovamente, in direzione Genoa: 23 gol in 45 partite lo convincono ad un nuovo trasferimento, al Napoli, dove dura però solo 6 mesi.

Valutazione - 11 milioni di euro

Dicono di lui - "Pavoletti è il giocatore giusto: è uno che lotta e sa far gol. Può giocare anche da solo in area e si butta negli spazi. Matri? Sarebbe un ritorno, ha già comunque fatto bene a Cagliari". (Massimiliano Cappioli, ex giocatore)